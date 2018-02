Popolo della famiglia, ecco i candidati trevigiani a Camera e Senato

TREVISO Il Popolo della Famiglia ha potuto festeggiare anche per le province di Treviso e Belluno, il successo della campagna di raccolta firme per la presentazione delle liste alle politiche del 4 marzo, con 1.035 firme per il Senato (quasi il triplo rispetto al minimo richiesto) e 780 firme per la Camera (più del doppio rispetto al minimo richiesto); consegnata tutta la documentazione perfettamente in regola domenica 29 gennaio 2018.

Per il SENATO

Al collegio plurinominale n. 1 della Regione Veneto:

Carla Condurso, 47 anni, avvocato, abita a Treviso;

Ettore Cassetta, 49 anni, dirigente della comunità “Koinonia Giovanni Battista” di Corte Gesia, abita a Cavarzere (VE);

Silvana Oberto, 67 anni, ex assistente amministratore delegato di una multinazionale, abita a Padova;

Alberto Falzoni, 47 anni, avvocato e Giurista per la Vita, abita a Vazzola (TV);

Ai collegi uninominali inclusi nel collegio plurinominale n. 1 della Regione Veneto:

Caterina Baldo, 56 anni, albergatrice, abita a Mestre (VE) - (Uninominale n. 1);

Carla Condurso, come sopra - (Uninominale n. 2);

Raffaele Meo, 57 anni, imprenditore. Amministratore di Start-Up Innovativa con Brevetto di invenzione industriale per innovazione tecnologica, abita a Treviso - (Uninominale n. 3);

Ettore Cassetta, come sopra - (Uninominale n. 4);

Per la CAMERA

Al collegio plurinominale n. 2 della circoscrizione elettorale Veneto 1:

Lorenzo Damiano, 53 anni, giornalista, direttore commerciale di aziende vinicole-prosecco, fondatore del movimento “Pescatori di Pace”, abita a Conegliano (TV);

Gloria Callarelli, 33 anni, giornalista, abita a Sacile (PN);

Luigino Rancan, 70 anni, medico, ex sindaco di Mansué (TV), è nel direttivo del forum delle Associazioni Famigliari di Treviso, abita a Mansué (TV);

Silvana Bobbato, 70 anni, casalinga, membro del direttivo nel mov. “Pescatori di Pace”, abita a Castello di Godego (TV);

Ai collegi uninominali inclusi nel collegio plurinominale n. 2 della circoscrizione elettorale Veneto 1:

Gloria Callarelli, 33 anni, giornalista, abita a Sacile (PN) - (Uninominale n. 5);

Luigi Walter Veroi, 65 anni, avvocato, abita a Oderzo (TV) - (Uninominale n. 6);

Bruno Roma, 73 anni, avvocato, abita a Conegliano (TV) - (Uninominale n. 7);

Lorenzo Damiano, come sopra - (Uninominale n. 8)