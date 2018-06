Compattatori di Contarina in azione di notte: Renosto attacca Contarina

TREVISO "Scoasse compattate nel parcheggio di via Cisole tra le 24 e le 2 della notte!!! A voi piacerebbe avere due compattatori delle immondizie sotto le finestre -spiega sul suo profilo Facebook il candidato della lista Quartieri al centro, Enrico Renosto- che si accendono da mezzanotte alle due-tre del mattino?? Siamo in via Cisole,tra il confine del quartiere san liberale e Monigo con Santa Bona. La segnalazione mi è arrivata da piu cittadini incazzati perche non riescono a dormire, durante i gazebo al mercato di San Liberale, non ci credevo! Mi sono messo li 2-3 sere di fila a vedere cosa accadeva finché non li ho visti e sopratutto sentiti con le mie orecchie. Il giorno dopo ho provato a contattare Contarina per avere informazioni a riguardo,mi hanno risposto che mi avrebbero richiamato ma ad oggi nessuno squillo. Ho informato anche i vigili del nucleo tutela territorio che stanno indagando. Mi chiedo come sia possibile pensare che due compattatori possano compattare immondizia in un parcheggio pubblico piu volte alla settimana, parcheggio sito tra molte abitazioni si via Cisole e via Bezzecca e via de Coubertain... Ma non dovrebbero svuotare i camion alla porta del Leon in zona Dogana?? Non è che si mettono li per accorciare i tempi di raccolta in citta senza dover andare a san giuseppe a scapito del casino che si devono sopportare i cittadini che risiedono nelle abitazioni dei quartieri? La cosa non mi torna, andrò a fondo per capire questa mancanza di rispetto per i residenti,se fossimo in p.zza dei signori o in via Manin dove per non disturbare qualcuno hanno chiuso anche una via al traffico serale pensate che glielo lascierebbero fare? Se vinciamo.il 10 giugno prossimo queste situazioni non saranno piu tollerate!!!"