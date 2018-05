Parco per bambini di Monigo lasciato in stato di abbandono

TREVISO "Residenti mi hanno contattato per segnalarmi lo stato di abbandono in cui versa tale parco a Monigo. La mia attenzione verso i quartiere -spiega Enrico Renosto, capolista della lista Quartieri al centro- è sempre stata massima e ho garantito loro che in caso di vittoria del candidato Mario Conte, situazioni come queste non saranno piu all'ordine del giorno, soprattutto nelle periferie e nei quartieri trattati con molta meno attenzione rispetto al centro storico. Il primo punto programmatico della mia lista "quartieri al centro - lista Renosto" appunto mette al centro i quartieri. Come? Con la proposta del bilancio di quartiere, nostra proposta entrata nel programma della coalizione di centro-destra.

Come funzione? Semplice le tasse pagate dai cittadini nei quartieri debbono essere reinvestite nei quartieri stessi dove sono state pagate, corrispondono a servizi che devono essere garantiti. La mia lista ha come primo punto proprio il bilancio di quartiere seguito da un progetto sulla sicurezza nei quartieri che deve essere aumentata e migliorata con tutte le risorse in campo".