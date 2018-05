Politica Sant'Antonino / Via Ferruccio Capuzzo

“Realizzare la struttura pubblica per giovani e anziani in via Capuzzo”

Sandro Zampese, candidato consigliere comunale per la Lista Zaia-Gentilini per Mario Conte Sindaco, propone a gran forza che siano proseguiti i lavori per la realizzazione della struttura pubblica e sociale su via Capuzzo in quartiere Sant’Antonino