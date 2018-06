Sant'Antonino, campo da calcio abbandonato: "Appena eletti lo riqualificheremo"

TREVISO “Con l’Amministrazione Comunale precedente a quella Manildo avevamo realizzato proprio qui a Sant’Antonino un piccolo polo sportivo che comprende campo da basket, spogliatoio, sala riunioni, e grazie a un altro piano di lottizzazione anche tribune da 300 posti. Tutto questo a servizio del quartiere e inserito in una recente zona residenziale. Manca solo la riqualificazione del campo da calcio, che doveva essere realizzata con una nuova lottizzazione rimasta invece ferma. Non solo a causa della crisi edilizia, ma anche per colpa della Giunta Manildo che nel suo fallimentare piano degli interventi non ha individuato le misure consone a farla partire, come poteva essere invece un accordo con il privato per spostare parte della cubatura in un’altra zona. Ecco perché una volta eletti, attraverso lo strumento del piano degli interventi, mi adopererò per trovare le misure affinché anche questa ultima parte venga realizzata e quindi i cittadini di Sant’Antonino e Treviso abbiano un nuovo campo da calcio adeguato alle esigenze dei tanti giovani e delle famiglie che risiedono nell’area”.