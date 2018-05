"Sant'Antonino: ripristinare il percorso ciclabile di via Bampo è una priorità"

“Via Bampo è un’arteria strategica per Sant’Antonino. Molto trafficata - spiega Sandro Zampese, lista Zaia-Gentilini-, dove una volta c’era un percorso ciclabile al suo fianco, ora a causa dell’incuria e del disinteresse per le periferie dell’Amministrazione Manildo si trovano solo erbacce. Ormai impraticabile, un vero “percorso di guerra” tra sterpaglie e immondizie abbandonate. Siamo attaccati alle scuole medie Felissent e questa strada è percorsa da tanti ragazzi e ragazze che ora sono a rischio. Ripristinare dunque il percorso ciclabile, avere più cura dei quartieri come Sant’Antonino e mettere in sicurezza i nostri giovani è per noi una priorità”.