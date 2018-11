UPI Veneto: Stefano Marcon è il nuovo Presidente, Roberto Padrin ne è il vice

Il Presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon, è stato eletto nuovo Presidente dell’UPI Veneto, l’Unione Regionale delle Province del Veneto. Vice Presidente è stato eletto il Presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin. L’UPI Veneto riunisce tutte le Province del Veneto e la Città metropolitana di Venezia ed ha per scopo il coordinamento dell'attività degli Enti associati nelle materie di interesse generale, e la promozione delle iniziative necessarie per la realizzazione di un sistema di poteri locali aderente al dettato costituzionale. Rappresenta e tutela gli interessi delle Province nei confronti del Parlamento, del Governo, degli organi centrali e regionali dello Stato ed è portavoce degli Enti nei confronti della Regione.

Attraverso la propria struttura tecnica, diretta dal segretario generale Carlo Rapicavoli, svolge opera di assistenza e consulenza amministrativa e tecnica a favore degli Enti associati. Con l’elezione di quattro nuovi Presidenti di Provincia, il 31 ottobre, sono decaduti gli organi associativi, che sono quindi stati rinnovati. Il Presidente Marcon subentra ad Enoch Soranzo, già Presidente della Provincia di Padova; il Vice Presidente Roberto Padrin subentra ad Antonio Pastorello, già Presidente della Provincia di Verona.

Questo dunque il nuovo direttivo UPI Veneto:

Presidente: Stefano Marcon – Presidente della Provincia di Treviso

Vice Presidente: Roberto Padrin – Presidente della Provincia di Belluno

Componenti: Luigi Brugnaro – Sindaco Metropolitano di Venezia

Fabio Bui – Presidente della Provincia di Padova

Ivan Dall’Ara – Presidente della Provincia di Rovigo

Manuel Scalzotto – Presidente della Provincia di Verona

Francesco Rucco – Presidente della Provincia di Vicenza

“Ringrazio i colleghi Presidenti per la fiducia – ha dichiarato il Presidente Stefano Marcon -. Cercherò di portare le richieste dei nostri Enti a tutti i livelli istituzionali, con l’auspicio che finalmente possa essere ripristinata la piena autonomia organizzativa e finanziaria delle Province, nonché della rappresentanza democratica, nel rispetto della Costituzione, per poter erogare al meglio i servizi ai cittadini, garantendo in primo luogo la sicurezza di strade e scuole e gli interventi di difesa del suolo”. “Un particolare saluto e ringraziamento – ha concluso il Presidente Marcon – ai colleghi che hanno ultimato il loro mandato, con i quali abbiamo lavorato in perfetta sintonia negli ultimi anni e in particolare al Presidente Soranzo che ha guidato con impegno e autorevolezza l’UPI veneto nell’ultimo biennio”.