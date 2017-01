Franco Conte: "Per candidatura Unesco delle colline del Prosecco straordinaria azione sinergica"

TREVISO “E’ una giornata decisiva quella di domani che si auspica premi una straordinaria azione sinergica che ha visto lavorare assieme comuni, produttori, associazioni ambientalistiche e di categoria per portare le colline del Prosecco alla candidatura Unesco. Finalmente si è riuscito a fare rete come in rari casi abbiamo visto in passato". A dirlo è il Senatore Conte (AP) alla vigilia della riunione della Commissione nazionale Unesco che poi deciderà se la candidatura potrà essere inviata a Parigi per la decisione finale.

"Cosa vuol dire diventare patrimonio Unesco per le colline del Prosecco? A beneficiarne sarà non solo il Nostro celebre nettare ma tutte le prerogative che caratterizzano l’area, ricca di beni monumentali, di luoghi storici, di iniziative e manifestazioni; insomma sarebbe proprio una buona notizia per il territorio e il volano economico che si svilupperà” chiuDe Conte.