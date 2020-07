DL Rilancio, dalla Lega 50 milioni per le scuole paritarie del Veneto

«Per le scuole paritarie il DL Rilancio già stanzia 150 milioni e c’è un accordo per aggiungerne altri 100. Ulteriori 50 milioni li metterà la Lega. Questo si traduce in un sostegno importate che, grazie al nostro partito, verrà dato anche alle 1.378 scuole paritarie del Veneto, soprattutto alle materne che nella nostra regione sono le più numerose, ben 1.114. Destinare il 'budget' che ci è stato assegnato soprattutto al trasporto pubblico locale e alle paritarie rientra ovviamente tra le priorità del nostro Movimento e, considerata la pessima gestione della maggioranza giallorossa e del ministro Azzolina, tra le battaglie che stiamo portando avanti con determinazione. Il nostro impegno nel destinare fondi all'istruzione è un atto dovuto nei confronti della nostra società che si fonda anche e soprattutto nel sistema scolastico. Indirizzare risorse economiche alla scuola significa supportare le nostre realtà locali là dove, purtroppo, non arriva lo Stato. Nonostante l’incapacità dell’attuale governo, la Lega risponde con i fatti e questi ulteriori 50 milioni ne sono la prova. Ripartiamo e facciamolo in special modo dalla scuola supportando economicamente i nostri istituti, gli insegnanti, gli alunni e le famiglie venete». Così la deputata trevigiana della Lega Angela Colmellere, segretario della Commissione Cultura alla Camera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.