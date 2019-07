«Salviamo il Veneto, dopo vent'anni basta Lega»

«L'obiettivo è quello di voltare pagina, alla nostra terra serve una nuova speranza. Un nuovo progetto e un'idea di futuro dopo vent'anni di Lega del cemento, della sanità privata e del lavoro insicuro che porta il Veneto al primo posto nella tragica classifica delle morti bianche». I consiglieri regionali Piero Ruzzante, Patrizia Bartelle e Cristina Guarda hanno presentato oggi, mercoledì 31 luglio, in conferenza stampa il nuovo coordinamento politico regionale "Veneto 2020" che, spiegano i tre consiglieri, «farà squadra con il percorso lanciato dalle Coalizioni Civiche e dalle liste civiche del Veneto».

«Il coordinamento Veneto 2020 nasce dal percorso che abbiamo condiviso all'interno dell'opposizione in consiglio regionale. Non partiamo da zero, oggi facciamo un nuovo passo avanti: assieme, daremo più forza alle nostre idee. Ci concentreremo sull'elaborazione di proposte e progetti per un altro Veneto, migliore di quello in cui viviamo dopo vent'anni di governo ininterrotto della Lega. Un Veneto dove avvengono ogni giorno 200 incidenti sul lavoro e ogni quattro giorni c’è un incidente mortale, un Veneto in cui dagli ospedali pubblici è stato tagliato il 20% dei posti letto mentre la sanità privata convenzionata è cresciuta del 16%, un Veneto dove 700 mila cittadini all’anno rinunciano alle cure mediche, un Veneto da cui 12.000 giovani emigrano ogni anno. Per questo continueremo a battere sulle questioni della sanità, dell’ambiente e del lavoro».

«Oggi il maggiore partito del Veneto non è la Lega: è il partito dell’astensione, ovvero il 45% dei veneti, veneti che non vanno a votare probabilmente perché non hanno trovato una risposta politica. Proviamo ad essere la risposta politica mancante o almeno una parte di questa risposta». «Siamo a disposizione e ci proponiamo come riferimento all'interno del consiglio regionale per chiunque, nel Veneto della Lega e di Zaia, senta di non avere voce. Anche per questo il coordinamento Veneto 2020 è aperto, gli altri consiglieri regionali dell'opposizione che lo riterranno utile sono i benvenuti».