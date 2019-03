Primarie del PD a Villorba, ecco dove si vota

Il circolo di Villorba del Partito Democratico ha organizzato il seggio per le elezioni Primarie 2019 che porteranno all'elezione del nuovo segretario nazionale. I tre contendenti sono Zingaretti, Maurizio Martina e il binomio Giacchetti Ascani. Le elezioni a Villorba si svolgeranno dalle ore 8:00 alle ore 20:00 presso l'ex Biblioteca Comunale in via Centa 90 a Villorba.

Il circolo di Villorba invita tutti coloro che intendano esprimere il loro voto per l'elezione del segretario nazionale del PD nella convinzione che per gli equilibri politici nazionali e per il futuro del Paese, sia fondamentale che il Partito Democratico continui ad essere un'alternativa forte nello scenario politico nazionale. Ricordo infine che per poter esprimere il proprio voto, è necessario presentarsi con un documento di riconoscimento e la tessera elettorale. Sarà inoltre richiesto un contributo di 2 euro per le spese di organizzazione.