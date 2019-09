Tricolore incendiato: «A questi ragazzi vanno insegnati i valori dello spirito alpino»

«È gravissimo che un tricolore venga rubato e dato alle fiamme, ancora più grave è se gli autori del terribile gesto dichiarano di averlo fatto per noia»: questo il durissimo commento del deputato di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, a quanto accaduto nei giorni scorsi a Vittorio Veneto, dove due minorenni stranieri sono stati denunciati per aver rubato la bandiera italiana issata sul pennone della locale sede degli alpini e averle dato fuoco.

«Trovo incredibile e gravissimo che per noia non si trovi altro passatempo che sottrarre e incendiare un simbolo dello Stato come il tricolore -denuncia De Carlo- Fa ancora più effetto che questa bandiera fosse conservata dagli alpini, i massimi rappresentati dei valori della Patria».

«A questi ragazzi vanno insegnati i valori dello spirito alpino: facciamoli partecipare a qualche incontro o qualche iniziativa delle nostre penne nere, così potranno rendersi conto della stupidità del loro gesto e scopriranno che, per combattere la noia, ci sono molte altre cose da poter fare, anche a favore della comunità -sottolinea De Carlo- Voglio infine ringraziare le forze dell'ordine, dalla Polfer ai Carabinieri, che hanno già fatto giustizia nei confronti di un atto tanto grave quanto stupido».