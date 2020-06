Volpago, nuovi ingressi in Fratelli d'Italia. De Carlo: «Torneremo nelle piazze»

Si rinforzano le fila degli amministratori di Fratelli d'Italia in Veneto, e in special modo in provincia di Treviso: a Volpago del Montello, una delle tappe del tour che ha visto sabato il coordinatore regionale Luca De Carlo attraversare la regione accompagnato dall'assessore di Montebelluna Claudio Borgia, è stata infatti ufficializzata l'adesione al partito di Giorgia Meloni dell'assessore allo sport e turismo del Comune di Volpago del Montello Daniel Venturin, che è anche il neo-presidente del nuovo circolo comunale di FdI, e del consigliere di maggioranza Sergio Volpato.

Questa visita nella pedemontana trevigiana è stata anche l'occasione per incontrare Ferruccio Rossi, maresciallo della GdF in pensione, assessore all'urbanistica, lavori pubblici, ecologia e ambiente del Comune di Nervesa della Battaglia, anche lui entrato in Fratelli d'Italia da qualche tempo. «Questo tour in tutto il territorio veneto è l'occasione per conoscere finalmente di persona i tanti nuovi ingressi in Fratelli d'Italia, dopo i tre mesi di chiusura per il Coronavirus - sottolinea De Carlo - Si tratta di tre amministratori importanti per questi comuni: a loro ho ribadito la mia disponibilità a collaborare e a portare avanti le istanze dei territori. Dobbiamo tornare nelle piazze per capire quali sono i reali bisogni delle persone».

La visita di De Carlo è stato un piacevole segnale per gli amministratori: «Siamo contenti di questo passaggio, che testimonia la vicinanza del partito e del nostro coordinatore a queste realtà e ai nostri territori - commentano Venturin, Volpato e Rossi - Dall'esperienza di Luca come sindaco di Calalzo di Cadore possiamo certamente trarre ispirazione, e avere un contatto diretto con un nostro rappresentante a Roma sarà sicuramente un fattore positivo per le nostre zone». «Siamo orgogliosi della continua crescita di Fratelli d'Italia, sia come consenso che come adesioni - conclude Borgia - Anche nel corso della prossima settimana presenteremo nuovi ingressi: puntiamo sugli eletti che rappresentano le proprie comunità, amministratori perbene e in gamba, persone che si spendono per il loro territorio e il cui lavoro viene apprezzato e riconosciuto dai cittadini».