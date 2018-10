Vulnologia, Zanoni: «Bene la riapertura ma un giorno solo non basta»

«Sono soddisfatto per la parziale retromarcia sull’ambulatorio di Vulnologia a Padernello di Paese, ma l’auspicio è che si torni alla situazione precedente». Con queste parole Andrea Zanoni, consigliere del Partito Democratico ha commentato la notizia del ripensamento dell’Ulss 2, che ha deciso di mantenere il servizio nel distretto sanitario una volta a settimana, rinunciando al trasferimento nel poliambulatorio di Borgo Cavalli a Treviso.

«Non si può pensare di fare della ‘buona sanità’ con tagli indiscriminati, specialmente a carico dei più deboli, visto che l’ambulatorio è frequentato soprattutto da anziani. Se c’è la necessità di accorpare tutto in unico polo, la soluzione migliore rimane proprio Padernello, considerando anche il distretto sanitario è stato da poco rinnovato e ammodernato - aggiunge Zanoni che nei giorni scorsi aveva depositato un’interrogazione evidenziando anche lo spreco di risorse pubbliche e le difficoltà per raggiungere Borgo Cavalli sicuramente due giorni la settimana, martedì e sabato, per la presenza del mercato - Sto ancora aspettando risposte ufficiali dall’assessore alla Sanità Luca Coletto. In merito ho coinvolto anche il direttore generale dell’Ulss 2, il dottor Francesco Benazzi, motivando le perplessità su questo trasferimento, inoltrandogli il testo della mia interrogazione. Adesso grazie alle proteste di cittadini, amministrazione e anche al mio intervento, c’è stato un primo passo nella giusta direzione, mi auguro che il servizio poi possa essere mantenuto come avvenuto finora».