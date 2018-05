Wi-Fi gratis a Treviso, Forza Italia: "Serve un collegamento anche fuori dal centro"

TREVISO Una rete wi-fi pubblica e gratuita che colleghi residenti e turisti anche fuori dal centro storico, con attenzione ai servizi e ai luoghi di svago, ma senza dimenticare il mondo del lavoro e le scuole: è la proposta del candidato consigliere nella lista di Forza Italia, Roberto Fava. "Bisogna pensare anche alle realtà fuori dal centro storico: Treviso deve ragionare oltre le sue mura. - spiega Fava – Ad oggi, la “smart city” offre 11 punti di accesso, di cui 9 in centro storico e 2 fuori, al Parco di Villa Margherita e in zona Appiani. Bisogna pensare anche alla periferia, ai punti di interesse che non insistono nel cuore della città".

"Penso – spiega Fava – all'area intorno allo stadio di Monigo, dove arrivano appassionati del rugby da tutta Europa e anche oltre; penso alla zona dell'ospedale, dove una connessione sarebbe utile ai nostri concittadini per verificare orari o scaricare referti, oltre che ai turisti che dovessero aver bisogno delle nostre strutture sanitarie. Penso anche alle piste ciclabili, da dove i turisti potrebbero consultare le mappe o avere notizie sui luoghi che stanno visitando. Non va poi sottovalutata l'importanza della connessione ad Internet per il mondo delle imprese e dei professionisti, oggi sempre più connessi e operativi in ogni luogo e in ogni momento, e nelle scuole di oggi: in un mondo in cui la didattica fin dalla scuola primaria sfrutta le potenzialità delle Lavagne Interattive Multimediali, avere una connessione pratica e veloce è fondamentale", aggiunge Fava. "Per fare tutto questo, però, bisogna oltrepassare i limiti di questa amministrazione, chiusa dentro i palazzi. Servono risorse, certo, ma bisogna anche cercarle: - conclude Fava - per esempio, sanno che c'è un bando europeo che finanzia con quindicimila euro l'installazione di nuovi punti di accesso per ottomila comuni europei? Hanno provato a partecipare? Per far crescere Treviso, bisogna guardare oltre i proprio confini, e per farlo dobbiamo assolutamente voltare pagina".