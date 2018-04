Willy Garbuio eletto nuovo segretario provinciale per Fsp Polizia di Stato

TREVISO La scorsa settimana, alla presenza del Segretario Generale Regionale Mauro Armelao, si è tenuta un’assemblea sindacale di tutti gli iscritti di Treviso, dove all’unanimità è stato eletto il neo segretario generale provinciale Willy Garbuio. Marco Ceolin, che lascia il testimone a Garbuio, entrerà a far parte della Segreteria Regionale del Veneto, pur continuando a lavorare in questura a Treviso, ma avrà un incarico ben preciso e cioè coadiuvare l’attività della Segreteria Provinciale di Belluno, viste anche le sue origini bellunesi. Con questa elezione, subentra quindi il Sovrintendente Garbuio Willy, laureato in Chimica, in servizio alla Polizia Scientifica di Treviso, scelta voluta all’unanimità degli iscritti e della Segreteria Provinciale, che lo hanno voluto come leader provinciale. Il dottor Garbuio, con esperienza Sindacale di oltre 15 anni, allo stato attuale riveste un incarico a livello Nazionale come Coordinatore per il Nordest dell’Osservatorio Nazionale della Polizia Scientifica.

Il nuovo Segretario, ha già indicato gli uomini che saranno i suoi più stretti collaboratori, nello specifico il Segretario Vicario sarà il Sovrintendente Enrico Colmanet in servizio alla questura trevigiana, mentre i Segretari provinciali saranno l’Ispettore SUPS Enrico Mantovanelli Comandante del Posto Polizia ferroviaria di Castelfranco Veneto, l’Assistente Capo Antonio Covacich in servizio alla Polizia di Frontiera presso l’aeroporto di Treviso e l’Assistente Capo Coordinatore Ezio Lazzari in servizio al Distaccamento della Polizia Stradale dell’A27. Una nuova segreteria provinciale che ha così al proprio interno rappresentanti di tutte le realtà della polizia di stato presenti in provincia di Treviso.

Lo spirito di squadra è molto forte e questa organizzazione avrà lo scopo di tornare alle origini sindacali, ovvero tenere il giusto equilibrio di dialogo con il datore di lavoro e di aiutare i dipendenti iscritti e non iscritti a far valere le proprie ragioni quando si trovano in difficoltà. Creare un gruppo di lavoro che ha come unico scopo quello di permettere all’amministrazione di valorizzare i colleghi meritevoli e cercare di ottenere i risultati migliori al fine di creare una positiva e concreta considerazione della Polizia di Stato da parte dei cittadini.