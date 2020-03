Coronavirus, l'annuncio di Zaia: «Si va verso il prolungamento delle restrizioni»

La notizia era nell'aria. Nel corso del consueto punto stampa di sabato mattina dalla sede della protezione civile di Marghera, il presidente della regione Luca Zaia ha spiegato che entro il fine settimana chiederà di poter estendere ulteriormente le disposizioni restrittive per tutti i cittadini del Veneto. «Chiederò di prorogare le restrizioni - ha spiegato - Mi spiace per i veneti, ma sono costretto a chiedere questo grande sacrificio. La vera cura per il coronavirus siamo noi veneti». Il governatore ha spiegato che attende il via libera del Governo, che potrebbe arrivare già domani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Verso il prolungamento delle restrizioni

Durante il punto stampa è intervenuto anche il patron di Grafica Veneta, Fabio Franceschi, che ha spiegato che nei prossimi giorni produrrà uno stock di altre 2 milioni di mascherine da distribuire gratuitamente in tutti i comuni del Veneto ( LEGGI L'ARTICOLO ).