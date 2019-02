Zanoni (PD): “Abuso edilizio del negazionista Abrahamowicz: Zaia faccia chiarezza"

“La cappella nel Comune di Paese dove Padre Abrahamowicz, noto prelato negazionista dell’Olocausto, svolge le proprie celebrazioni pare essere abusiva. Ma, a due anni dall’ordine di non effettuare i lavori, sulla vicenda è calato il silenzio più assoluto. La Giunta Zaia ha intenzione di intervenire per fare chiarezza?”. È Andrea Zanoni, esponente del Partito Democratico e residente proprio a Paese, a riaccendere i riflettori sul caso del prelato lefevbriano prendendo spunto da un articolo pubblicato proprio da TrevisoToday e presentando un’interrogazione in Consiglio regionale.

“Il presunto abuso venne fuori nell’estate 2016 e finì anche sui media nazionali, anche perché Padre Abrahamowicz è un personaggio ampiamente noto alle cronache per le sue raccapriccianti posizioni sulla Shoah e per la benevolenza nei confronti di Mussolini e del fascismo. Il 14 febbraio 2017 il Comune di Paese bollò come abusivo il manufatto utilizzato per le celebrazioni in via Levade, con una nota ufficiale, ordinando ‘di non effettuare i lavori ed il divieto di prosecuzione della attività’, poiché ‘lo stato di fatto non corrisponde allo stato dei luoghi’. Da allora, però cos’è accaduto? La cappella è sempre lì, il giornalista ha chiesto chiarimenti, senza ricevere risposte né dal sindaco né dagli uffici comunali. A questo punto credo sia doveroso un intervento della Giunta regionale per fare chiarezza sull’intera vicenda, verificando se l’amministrazione di Paese ha gestito in maniera corretta la pratica”.