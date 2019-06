Zanoni (PD): “Nell’area ex Zanussi di Conegliano c'è una discarica improvvisata"

“L’area ex Zanussi a Conegliano è stata trasformata in una discarica incontrollata, con abbandono di materiali di ogni sorta: rifiuti da demolizione, speciali e, probabilmente, anche rifiuti pericolosi. Visto che per il vicesindaco e assessore all’Ambiente è tutto regolare, quali sono le autorizzazioni concesse? E quali accertamenti ha fatto la Giunta Zaia, tramite Arpav?”. A rivolgere le domande all’assessore regionale Bottacin è il consigliere del Partito Democratico, e vicepresidente della commissione Ambiente, Andrea Zanoni, dopo che nei giorni scorsi il consigliere comunale Alessandro Bortoluzzi ha presentato ai carabinieri una denuncia contro ignoti per questo deposito improvvisato in via Battisti a Conegliano.

“In quell’area è ammassato di tutto: cumuli di ramaglie e ceppaie per centinaia di metri, cataste di pali in cemento dell’illuminazione pubblica, materiali ferrosi, container di rifiuti, un autocarro vandalizzato e tanto altro. Ma per il vicesindaco non c’è alcun problema, si tratterebbe di giacenze temporanee in seguito ai lavori dell’illuminazione pubblica, visto che il deposito comunale è già pieno. Curiosamente, però, lo smaltimento con la divisione e trattamento dei rifiuti a seconda dei materiali, è avvenuta dopo la denuncia. Anche se così fosse - chiede Zanoni - quali autorizzazioni sono state concesse dalla Regione su stoccaggio e trattamento di rifiuti e quali accertamenti ha effettuato Arpav per verificare eventuali contaminazioni e il rilascio di polveri e inquinanti dell’aria? La normativa su detenzione, stoccaggio e trattamento dei rifiuti è stata rispettata? Infine, visto che la situazione è temporanea, quale sarà la destinazione definitiva del materiale e dei rifiuti presenti in via Battisti?”.