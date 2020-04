Zanoni (PD): «Lezioni a distanza, dal Governo un milione per le scuole trevigiane»

«Dal Governo oltre un milione per le scuole trevigiane a sostegno della didattica digitale a distanza, adesso anche la Regione faccia la propria parte per aiutare insegnanti e studenti e stanzi risorse proprie, come accaduto in Emilia Romagna». È la richiesta di Andrea Zanoni, consigliere del Partito Democratico che, in una nota, fa sapere di aver ricevuto diverse segnalazioni, specialmente nel Trevigiano e nel Bellunese, di docenti e alunni in difficoltà, soprattutto con le connessioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Lo svolgimento della didattica online non è così automatico, tra linee internet inadeguate e la mole enorme di trasmissione dati che porta all’esaurimento in pochissimo tempo dei giga previsti dai contratti. Molti utenti, infatti, hanno abbonamenti ‘contingentati’ e, oltrepassata la soglia, il costo aggiuntivo a consumo diventa insostenibile. È certo che le lezioni a distanza andranno avanti anche per i prossimi mesi, per cui dobbiamo mettere insegnanti e studenti nelle migliori condizioni possibili. Facendo ognuno la propria parte. Lo Stato ha stanziato 85 milioni, di cui 70 per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito, ma anche le Regioni devono intervenire. L’Emilia Romagna, per esempio, ha deciso di integrare le risorse governative con un finanziamento di cinque milioni destinati alle scuole affinché possano fornire alle famiglie quanto necessario per la didattica a distanza: pc, tablet e schede prepagate per connettersi a internet. È un segnale concreto di aiuto per non lasciare nessuno indietro - plaude Zanoni - La Regione Veneto, invece, risulta non pervenuta».