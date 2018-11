«Persona unica e importante»: Zanoni rende omaggio al partigiano Lorenzoni

«Con la scomparsa di Umberto Lorenzoni, Treviso perde una figura di riferimento importante e unica, soprattutto per le giovani generazioni». Con queste parole Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico ha voluto ricordare il comandante Lorenzoni, partigiano nato a Nervesa della Battaglia, già presidente dell’Anpi provinciale scomparso domenica notte a 92 anni.

«Lo conoscevo personalmente e lo ricordo come un esempio di umanità, sempre schierato a fianco dei più deboli contro le ingiustizie. Ricordo anche la sua rinuncia alla medaglia al valore, aveva perso tre dita mentre preparava un attentato per sabotare un convoglio nazista, chiedendo che fosse assegnata a un partigiano caduto in battaglia. Un abbraccio alle figlie, ai nipoti e a tutta l’Anpi, a cui sono fiero di essere iscritto» ha commentato il consigliere regionale.