Zanoni (PD): “Rotatoria di Asolo, la Regione non può fare da scaricabarile sulla sicurezza"

ASOLO “Sull’incrocio della Tavernetta la Regione non può limitarsi a fare da scaricabarile sulla Provincia: quella strada deve essere messa in sicurezza prima possibile, senza aspettare altri incidenti, magari mortali”. Così Andrea Zanoni commenta la risposta dell’assessore al Bilancio Bottacin alla sua interrogazione sulla rotatoria di Asolo, il cui Accordo di programma tra Regione, Provincia, Comune e Veneto Strade risale a oltre sei anni fa.

“Non ci si può nascondere dietro il fatto che la Provincia non abbia rinnovato la convenzione con Veneto Strade e che quindi quell’intersezione non è più competenza regionale, bensì provinciale. L’intesa però è del settembre 2011 e la rotatoria avrebbe dovuto essere già realizzata, come chiesto con forza dai cittadini che hanno consegnato alla Regione una petizione con oltre cinquemila firme raccolte in poco più di due settimane. Del resto era la stessa Regione a definire l’opera ‘prioritaria nella rete viaria’ del Veneto”.

“Nella sua replica - conclude Zanoni - Bottacin ha sottolineato come la priorità, dal punto di vista finanziario, sia la rete di propria competenza, gestita da Veneto Spa. Però, quando si vuole, i soldi si trovano, come nel caso della Pedemontana, dove sono stati regalati 300 milioni a un privato inadempiente. Basterebbero le briciole di quel finanziamento per dare finalmente una risposta ai residenti di Asolo”.