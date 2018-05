Ztl, Camolei ribatte a Conte: "Incomprensibile, la Lega faceva cassa con le multe"

TREVISO “Una polemica incomprensibile. Il candidato della Lega forse ignora che nel 2013, quando al governo della città c’erano loro, e non esisteva nessun sistema di rilevazione automatica dei veicoli, le entrate derivanti dalle multe erano ben superiori: undici milioni e mezzo di euro contro i nove milioni del 2017”.

Replica così l’assessore alla crescita e allo sviluppo del Comune di Treviso all’attacco del candidato della Lega, Mario Conte, e aggiunge: “Il fatto che esista un sistema di controllo degli accessi non è sinonimo di maggiori sanzioni. Anzi – continua l’assessore - Le otto telecamere che sono state installate nell’area veramente a ridosso del centro sono otto occhi elettronici in più che aiutano noi e soprattutto gli agenti di polizia locale a mantenere elevate i livelli di sicurezza. Inoltre rispetto alla fase di sperimentazione iniziale del sistema la percentuale delle auto sanzionabili, quindi irregolari, si è ridotta drasticamente di oltre l’ottanta per cento. Esiste poi una percentuale fisiologica che si attesta intorno al 7 per cento delle sanzioni rispetto agli accessi che secondo i tecnici è molto difficile da eliminare. Certo – assicura l’assessore - il nostro obiettivo è di arrivare a zero o quantomeno di avvicinarci il più possibile: anche per questo abbiamo aderito al progetto “ZTL Network” che coinvolge anche la Regione e che prevede un maggior coordinamento tra enti locali dove siano presenti delle zone a traffico limitato. Gli utenti non dovranno più chiedere permessi o deroghe particolari ogni volta che circolano o sostano in ZTL venete, ma sarà sufficiente chiedere l’autorizzazione una sola volta e potranno accedere in tutte le ZTL della Regione”.