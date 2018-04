E’ di Treviso il premio internazionale culturale Cartagine 2018: Daniele Mariutto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

TREVISO Nella cerimonia, che si terrà sabato 21 aprile 2018 presso la Sala Maestra del Palazzo Chigi di Ariccia, Roma, alla presenza di diverse autorità invitate per l’occasione, l’Accademia Premio Internazionale Cartagine conferirà il riconoscimento anche al Dott. Daniele Mariutto, Segretario Generale dell’Accademia Internazionale Costantiniana delle Scienze Mediche, Giuridiche e Sociali, per il suo impegno istituzionale svolto nella diffusione della cultura e della scienza e per aver contribuito all’evoluzione del sapere umano, tenendo saldi i principi di moralità, onestà e senso civile. Il Premio, istituito con la collaborazione di diverse Istituzioni, Fondazioni, Associazioni e con l’impareggiabile contributo dei Corpi Sanitari Internazionali (CoSInt), è diventato negli anni un appuntamento di alto profilo socio-culturale ed istituzionale che prevede la partecipazione di numerosi rappresentanti, noti ed autorevoli a livello nazionale ed internazionale, che hanno contribuito alla crescita ed alla diffusione della cultura e del sapere nei diversi settori, sostenendo i valori di libertà, giustizia, pace e fratellanza universale.

Nato nel 2001 sin da subito per il suo forte messaggio, il premio è stato ospitato nelle regioni più importanti del Mediterraneo tra cui Turchia, Tunisia, Spagna e Italia, rappresentando idealmente un Ponte di Cultura tra i popoli. Il “Premio” annovera un prestigioso “Albo d’Onore” che vede registrati, in qualità di Accademici premiati nelle varie edizioni, numerosi personaggi noti e meno noti, tra i quali: Mario Luzi, Corrado Calabrò, Lucio Dalla, Antonino Zichichi, Antonio Banderas, Jacque Diouf (Direttore Generale FAO), il Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, Kofi Annan (Segretario Generale dell’ONU), Ennio Morricone, il presidente Giulio Andreotti, Maria Grazia Cucinotta, Lino Banfi, Franco Zeffirelli, Sara Simeoni, Nicola Pietrangeli, Matteo Marzotto. Un lungo elenco di nomi prestigiosi a cui si aggiunge quello di un Professionista che nella sua veste di Segretario Generale dell’Accademia Internazionale Costantiniana delle Scienze Mediche, Giuridiche e Sociali, costituisce un’ eccellenza della Scienza nel Mondo. L’Ufficio Stampa dell’Accademia.