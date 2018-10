Alzheimer: al Bon Bozzolla letture d’autore sul tema della demenza

Si concluderà venerdì 26 ottobre il ciclo di iniziative dedicate all'Alzheimer e alla demenza che l’Istituto Bon Bozzolla ha promosso e organizzato nel mese di ottobre con l’obiettivo di contribuire all'informazione e al confronto sul tema a tutti i livelli, dai professionisti dell’assistenza ai familiari, dagli attori istituzionali alla comunità. “Parliamone… di Alzheimer”, ultimo evento in programma, è un appuntamento del più articolato progetto “Parliamone…” della struttura di Farra di Soligo, rivolto ai familiari degli ospiti residenti e di quelli seguiti dall'assistenza domiciliare.

L’incontro prevede l’interpretazione, da parte di Monica Follador e Vittorina Zanon, di alcuni brani tratti dai libri “Io madre di mia suocera. Vivere accanto a un malato di Alzheimer” e “Strana... mente. Per continuare a sorridere”, di cui le due donne sono rispettivamente autrici, a intervallo di momenti di confronto tra familiari e professionisti, gustando un caffè e un piccolo spuntino, secondo la formula dei famosi “Caffè Alzheimer”. L’appuntamento, che si svolgerà dalle 17 alle 18.30 nei locali dell’ente di via San Gallo, chiude il calendario di iniziative che ha visto l’istituto impegnato tanto sul piano della formazione, con il convegno “Invecchiare con gusto. Dalla prevenzione alla cura del decadimento cognitivo”, quanto su quello della divulgazione e del sostegno alle famiglie, affrontando il tema della demenza da diversi e inediti punti di vista, anche attraversando il linguaggio teatrale con lo spettacolo sull'Alzheimer “Esserci o non esserci. Questo è il problema” messo in scena il 19 ottobre scorso all'auditorium Santo Stefano.