Alzheimer: due progetti trevigiani diventano esempio internazionale

Riconosciuta l’eccellenza trevigiana anche nel campo dell’approccio alla gestione del decadimento cognitivo. La Federazione internazionale delle associazioni Alzheimer, collegata ufficialmente all’Oms, ha inserito due progetti dell’Ulss 2 nel “National Dementia Action Plans Examples For Inspiration”, il documento che raccoglie i migliori esempi di tutto il mondo per ispirare le altre realtà sanitarie di tutti i Paesi.

I progetti presi a modello sono il “Treviso Dementia Registry” e “Camminando e leggendo… ricordo”. Due modelli in linea con il piano nazionale per le demenze e che ora potranno essere presi in considerazione come tra le migliori attività in questo settore a livello mondiale. «Il primo – spiega il dottor Maurizio Gallucci, coordinatore dei centri per i disturbi cognitivi e le demenze dell'Ulss 2 – è un registro costituito e ufficializzato nel 2015. In esso convergono tutti i dati e le caratteristiche delle persone che si rivolgono a noi e accettano di sottoporsi a tutti i test diagnostici. Si tratta di una mole d’informazioni riguardanti tutte le caratteristiche cliniche dei pazienti per decadimento cognitivo che possono essere attinte ed utilizzate ogni qualvolta vi siano necessità cliniche o statistiche. Il secondo, invece, è un progetto aziendale, portato avanti con alcune associazioni di volontariato come sistema di prevenzione nei casi di decadimento cognitivo lieve. Lettura e attività fisica sono un potente fattore protettivo; da 7 anni abbiamo costituito gruppi di cammino e gruppi di lettura. Gli ottimi risultati hanno fatto sì che nel 2014 l’iniziativa sia diventata un progetto aziendale che oggi vediamo apprezzato anche a livello internazionale». Soddisfazione per il traguardo raggiunto è stata espressa dal direttore Benazzi. «I progetti che oggi sono portati come esempio internazionale nelle linee guida sono nati a Treviso. Questo è segno della grande capacità dei nostri professionisti ed operatori non solo nel curare ma anche nell'individuare le migliori vie nell'approccio e nella prevenzione. Mi congratulo con il dottor Gallucci e con tutti i professionisti che si sono dedicati a questi progetti con un successo meritato».