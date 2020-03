Coronavirus: 60 pazienti affetti da malattie cardiovascolari seguiti a domicilio

I medici dell’ambulatorio dell’Ipertensione arteriosa della 1a Medicina del Cà Foncello, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, hanno attivato un servizio di gestione smart dedicata ai pazienti ipertesi afferenti all’ambulatorio.

Tale organizzazione si è resa necessaria per continuare a seguire i pazienti affetti da malattie cardiovascolari a domicilio, minimizzando la necessità di accedere in ospedale per i controlli ambulatoriali. I pazienti sono stati contattati telefonicamente ed è stata fornita una mail, tramite la quale hanno potuto confrontarsi direttamente con gli specialisti dell’Ipertensione Arteriosa per ricevere indicazioni e consigli sulla patologia. L’iniziativa ha già permesso di assistere oltre 60 pazienti in modalità smart ed è stata accolta in modo positivo dall'utenza.