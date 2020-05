Ospedale San Valentino: al via l'ampliamento dei parcheggi esterni

E’ stato avviato l’ampliamento dei parcheggi del San Valentino di Montebelluna grazie ad una riorganizzazione della viabilità per migliorare anche gli accessi e il traffico nelle ore di punta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il programma prevede che i lavori saranno terminati entro fine giugno. Per allora i posti auto complessivi aumenteranno da 320 a 385. Verranno divisi gli accessi ai parcheggi dell’utenza e dei dipendenti, entrambi coinvolti nelle migliorie in corso. In quest’ultimo caso, cioè per il personale sanitario del San Valentino, l’accesso dedicato avverrà dal lato dell’attuale Guardia medica con anche l’uscita indipendente. «Non posso che ringraziare il lavoro di coordinamento del nostro ufficio tecnico con la stessa amministrazione comunale di Montebelluna sempre pronta a collaborare per trovare le migliori soluzioni per i cittadini – sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell’Ulss 2 Marca trevigiana – Collaborazione che continuerà per trovare ulteriori migliori nei prossimi mesi».