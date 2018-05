Ulss2, un bando a favore della disabilità

TREVISO In questi giorni l’Ulss 2 “Marca Trevigiana” ha definito e pubblicato il bando di manifestazione di interesse a partecipare alla co-progettazione per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. L’iniziativa ha l’intento di ottemperare alle indicazioni della Regione Veneto, di attuazione a quanto previsto dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali in applicazione delle politiche previste della Legge 112 del 2016 conosciuta anche come Legge del “Dopo di Noi”, che dispone una serie di misure a favore delle “persone con disabilità grave”, prive del sostegno familiare, od in vista del venir meno del medesimo.

Si tratta di una legge che promuove l’innovazione, che «è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità», nonché ad evitare soluzioni “istituzionalizzate” all’interno delle tradizionali strutture di accoglienza. Il bando è rivolto a enti pubblici, privati appartenenti al terzo settore (cooperative, associazioni, fondazioni), altri enti del territorio e soggetti singoli; le azioni progettuali devono essere proposte da un raggruppamento temporaneo di soggetti, il cui capofila sarà scelto tra i soggetti accreditati nel settore della disabilità.

Tale bando prevede l’accesso alla co-progettazione di servizi in più linee di intervento, tra cui Percorsi di accompagnamento, Interventi di supporto alla domiciliarità, Programmi di accrescimento della consapevolezza, Interventi di innovazione per le soluzioni alloggiative e Permanenza temporanea in soluzioni abitative extra familiari. L’obiettivo è quello di realizzare una rete di risorse territoriali innovative che facilitino il miglioramento della qualità di vita, la corretta allocazione delle risorse e la gestione del progetto personalizzato. Il bando è stato costruito in 3 lotti territoriali, che intercettano le realtà dei territori dei 3 Distretti Aziendali Treviso, Asolo e Pieve di Soligo: entro il 9 luglio i soggetti interessati possono produrre proposte sulle linee di intervento, che saranno poi oggetto di valutazione.