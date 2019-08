Associazione veneziana dona un calcetto balilla alla Pediatria di Treviso

Sabato 24 agosto l'associazione Solidape di Mira donerà il terzo calcetto balilla del progetto "Un Goal per i bambini" dopo quello donato in Pediatria a Dolo e alla casa famiglia Villa Elena di Zelarino.

Grazie alla disponibilità del primario dell'unità operativa di Pediatria di Treviso ,dott. Stefano Martellossi e della Coordinatrice Graziana Lorenzon gli Apenauti arriveranno al nosocomio trevigiano con una delle loro Ape con cui hanno girato l'Europa e l'Italia per la consegna del Calcetto Balilla. Solidape oltre ai viaggi solidali a bordo delle piccole Apecar con donazioni che ad oggi han superato i 50mila euro e sempre indirizzate ad associazioni quali la Lilt o La Colonna Onlus di Mirano, ha nella sua breve storia un occhio di riguardo per i bambini: Dai vari calcetti donati grazie al progetto "Un gol per i bambini" alle giostrine donate per i bambini di Amatrice e San Pellegrino da Norcia, ai PC donati alle scuole di Cascia e Norcia.