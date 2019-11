Vaccino anti-influenza: il calendario con sedi e orari degli ambulatori nella Marca

Oltre mille operatori mobilitati, tra medici di famiglia, personale sanitario dei servizi vaccinali e case di riposo e 140mila dosi di vaccino a disposizione: sono questi i numeri più significativi della campagna di vaccinazione contro l’influenza che nell’Ulss 2 prenderà il via lunedì 11 novembre per concludersi il 31 dicembre. Il vaccino a disposizione quest’anno ha una composizione specifica per i tipi di virus influenzali che si prevede circoleranno durante l’inverno: antigeni dei virus A-H1N1 (quello della “suina” del 2009) e B “Phuket”, già presenti negli anni precedenti, e i nuovi virus A-H3N2 “Kansas” e B “Colorado”.

Il vaccino è raccomandato e gratuito per le seguenti categorie di persone: chi ha un'età pari o superiore a 65 anni; donne che all’inizio della stagione epidemica si trovino in gravidanza; persone con patologie a rischio di complicanze in caso di influenza: malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusi asma grave, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica, broncopatia cronico ostruttiva-BPCO); malattie dell’apparato cardio-circolatorio; diabete mellito, altre malattie metaboliche (inclusi obesi con BMI >30); insufficienza renale/surrenale cronica; malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie; tumori; malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione da farmaci o da HIV; malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali; patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici; patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari); epatopatie croniche; Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico (a rischio di sindrome di Reye in caso di influenza). Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti; Medici e personale sanitario di assistenza, familiari e contatti di soggetti ad alto rischio; Addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo; Allevatori, addetti al trasporto di animali vivi e veterinari e donatori di sangue.

Il calendario delle vaccinazioni

Distretto di Asolo

Ospedale di Via Forestuzzo dal 11 novembre al 20 dicembre 2019 il mercoledì e il giovedì. Mercoledì: 14–16. Giovedì: 09.30 – 11.30.

Valdobbiadene: ospedale di Via Roma, 38 dal 11 novembre al 20 dicembre 2019 il mercoledì e il giovedì. Mercoledì: 15.30 – 16.30. Giovedì: 09.30 – 11.30.

Pederobba: ospedale di Via Roma, 67 dal 11 novembre al 20 dicembre 2019 il martedì dalle ore 9 alle ore 11.

Montebelluna: palazzo ex INAM. Via D. Alighieri, 12. Dal 11 novembre al 20 dicembre 2019 il mercoledì e il venerdì. Mercoledì: 14–16. Venerdì: 08.30-12.

Giavera del Montello: Via Bolè, 21 dal 11 novembre al 20 dicembre 2019 il lunedì dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 16.

Castelfranco Veneto: Via Ospedale, 18 dal 11 novembre al 20 dicembre 2019. Mercoledì dalle 10 alle 12.30. Venerdì dalle 9 alle 12.30.

Riese Pio X: Villa Carraro, Via Schiavonesca dal 11 novembre al 20 dicembre 2019 il mercoledì dalle 10 alle 12.30.



Distretto di Conegliano

Via Galvani, 4 (ex palazzo Enel). Dal 11 novembre al 20 dicembre 2019. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle 12. Giovedì 21 novembre, giovedì 28 novembre e giovedì 12 dicembre 2019 dalle ore 14.15 alle ore 16. Dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 12.

Vazzola: Piazza V. Emanuele II, 101 dal 11 novembre al 19 dicembre 2019. Lunedì e giovedì dalle ore 11 alle 12. Giovedì 28 novembre dalle ore 14.15 alle 16. Dal 9 gennaio al 30 gennaio 2020 lunedì e giovedì dalle ore 11 alle 12.

Pieve di Soligo: Via Lubin, 16. Dal 12 novembre al 20 dicembre 2019 il martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11 alle 12. Mercoledì 27 novembre e mercoledì 4 dicembre 2019 dalle ore 14.15 alle ore 16 (su appuntamento). Dal 8 gennaio al 31 gennaio 2020 il martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11 alle ore 12.

Vittorio Veneto: Piazza Foro Boario, 9 (ex Ospedale Serravalle). Dal 11 novembre al 20 dicembre 2019. Lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 10.30 alle ore 11.30. Giovedì 21 novembre, giovedì 28 novembre e giovedì 5 dicembre 2019 dalle ore 14.15 alle ore 15.45. Dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020 lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 08.30 alle 11.

Distretto di Treviso

Ambulatorio vaccinale, Via Castellana, 2 (La Madonnina). Dal 11 novembre al 19 dicembre 2019 giovedì dalle ore 08.45 alle ore 12. Dalle ore 14 alle ore 16. Dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020 dal lunedì al mercoledì dalle ore 08.45 alle 12.

Breda di Piave: Via Trento Trieste, 38. Dal 11 novembre al 19 dicembre 2019 il venerdì dalle ore 08.45 alle 12. Dal 9 gennaio al 30 gennaio 2020 il venerdì dalle ore 08.45 alle ore 12.

Motta di Livenza: Piazzale Madonna, 4. Dal 12 novembre al 20 dicembre 2019 il mercoledì dalle ore 08.45 alle ore 12. Dal 8 gennaio al 31 gennaio 2020 il mercoledì dalle ore 08.45 alle ore 12.

Oderzo: Via Manin, 46 dal 11 novembre al 19 dicembre 2019 il giovedì dalle ore 14 alle 16. Dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020 martedì, giovedì e venerdì dalle ore 08.45 alle 12.

Preganziol: Via Gramsci 2/A dal 11 novembre al 20 dicembre 2019 il lunedì dalle ore 08.45 alle ore 12. Dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 il lunedì dalle ore 08.45 alle ore 12.

Quinto di Treviso: Via Alessandro Manzoni, 3. Dal 11 novembre al 20 dicembre 2019 il venerdì dalle ore 08.45 alle ore 12. Dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020 il venerdì.

San Biagio di Callalta: Piazza Walter Tobagi, 3 dal 11 novembre al 20 dicembre 2019 il martedì dalle ore 08.45 alle ore 12. Dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020 il martedì dalle ore 08.45 alle ore 12.

Spresiano: Via dei Giuseppini, 25. Dal 11 novembre al 20 dicembre 2019 il giovedì dalle ore 08.45 alle ore 12. Dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020. Mercoledì dalle ore 08.45 alle ore 12.