L'equipe trevigiana del dottor Cernetti fa scuola ai cardiologi italiani

Importante evento che vede protagoniste le Cardiologie/Emodinamiche degli ospedali di Treviso e Castelfranco, dirette dal dottor Carlo Cernetti.

Mercoledì 16 ottobre dalle Sale della Emodinamica di Treviso l'equipe di Cardiologia trasmetterà via satellite: dalle ore 8 alle 9.30 un intervento di ricostruzione complessa, mediante angioplastica coronarica, di due arterie coronariche fortemente ristrette dal processo di occlusione secondario ad aterosclerosi di una donna di 66 anni. Dalle 10 alle 11.30 un intervento di correzione di un’importante patologia molto frequente negli ultrasettantenni, la stenosi aortica che verrà corretta mediante l'impianto, con paziente sveglio passando attraverso l’arteria femorale, di valvola aortica nuova che verrà apposta sopra a quella disfunzionante di un paziente di 78 anni. «Essere stati scelti con altri tre centri a livello nazionale per fare "scuola" in diretta televisiva ai duemila partecipanti al congresso è un grande onore e un riconoscimento del nostro alto livello di attività e di erogazione di interventi di alta complessità in campo cardio-vascolare – sottolinea Cernetti - I due interventi saranno trasmessi live al Congresso Nazionale Gise (Società che raduna tutte le emodinamiche Italiane), in programma a Milano presso il Mi.Co Congress Center».