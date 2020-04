Case di riposo: «Quarantena di 21 giorni per gli anziani positivi al virus»

«Non dobbiamo illuderci: siamo ancora in trincea». Il direttore dell'Ulss 2 Francesco Benazzi inizia con queste parole il punto stampa andato in onda venerdì 3 aprile sulla situazione dei contagi nelle case di riposo del distretto trevigiano.

«Ad oggi i luoghi dove il contagio è più elevato sono le case di riposo - ha proseguito Benazzi - In questi giorni ho sentito invocare l'Esercito per arginare l'emergenza ma voglio smentire queste esagerazioni. La situazione è sotto controllo grazie al grande piano di lavoro messo in campo dal nostro personale in questi giorni. Ad oggi abbiamo effettuato 16000 tamponi. 18 le strutture della provincia controllate. Nelle case di riposo sono risultati positivi i test all'incirca l'8% degli operatori sanitari mentre la percentuale degli anziani contagiati è arrivata oltre il 42%. Tra i casi controllati ci sono il Gris di Mogliano Veneto, Casa Fenzi e il Cesana Malanotti. Per queste ultime due case di riposo abbiamo spostato tutti i pazienti positivi al virus in un nucleo dedicato della struttura in modo che non entrino in contatto con gli altri anziani mentre gli operatori sanitari risultati positivi al test sono stati messi in isolamento domiciliare. Abbiamo deciso - continua Benazzi - che per gli anziani che verranno trovati poitivi al test del tampone la quarantena sarà di 21 giorni e non di 14 come per la maggioranza degli altri casi. Questo perché molte volte al termine delle due settimane di isolamento i sintomi del virus hanno continuato a manifestarsi in alcuni pazienti che l'avevano contratto. L'attenzione resta massima e l'invito a tutta la cittadinanza è sempre quello di non uscire di casa. Nelle scorse ore, infine, è stata completata al Ca' Foncello l'installazione della Tenda medica di primo soccorso all'esterno del reparto di Malattie infettive. L'idea è quella di portarci tutti i pazienti con sintomi legati al virus e sottoporli ai test rapidi e all'rx del torace per capire se sono effettivamente positivi. Ringrazio gli Alpini e la Protezione civile per averci aiutato a installarla».

Il video della conferenza

