Allattamento, sabato le ostetriche del San Giacomo incontrano le famiglie

L'unità operativa di ostetricia del San Giacomo di Castelfranco Veneto onora la settimana mondiale per l'allattamento organizzando un evento pubblico aderendo alla proposta del Mami, Movimento allattamento materno italiano che ha titolato l'edizione 2019 “Potere ai genitori per favorire l’allattamento”. L'iniziativa si terrà sabato 5 ottobre, a partire dalle ore 9.30, presso la Libreria Ubik di Castelfranco Veneto (via Giuseppe Garibaldi, 8). Si parlerà insieme di come la nascita influenza l'allattamento, del latte materno come alimento perfetto, di come superare i piccoli possibili problemi iniziali e di come continuare serenamente fino a quando mamma e bambino lo desiderano.

E' indetta la mostra fotografica "Potere ai genitori per favorire l'allattamento”. L’evento è aperto a tutte le famiglie compresi i neonati. «Sono iniziative di grande valore e che sono ancora più significative perché svolte nel territorio -sottolinea il direttore generale Francesco Benazzi- Un ringraziamento e una lode a tutto il personale che si prodiga per rinforzare il buon legame con la cittadinanza». L'allattamento al seno dà numerosi vantaggi sia per il neonato che per la mamma. Tra i benefici per il bimbo vanno ricordati: la riduzione del rischio di infezioni, di allergie e asma, di diabete, obesità, malattie cardiovascolari e, anche, della sindrome della morte in culla. Tra i vantaggi per la mamma, invece, la riduzione del rischio di malattie cardiocircolatorie, di anemia, del sanguinamento post-partum. L'allattamento contribuisce, inoltre, ad aiutare a far perdere il peso accumulato durante la gravidanza.