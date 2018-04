Incontri sulle neoplasie H-Open Week, il primario di oncologia risponderà alle domande dei presenti

CASTELFRANCO VENETO La possibilità di interloquire e fare le domande del caso direttamente al primario. Domani e dopodomani sarà possibile al San Giacomo nell’ambito dell’H-Open Week dedicato alla salute della donna. Venerdì 20 e sabato 21 aprile, infatti, si svolgeranno gli ultimi due appuntamenti di questa iniziativa ricca di opportunità: dalla possibilità di incontrare una dietista a disposizione ad un colloquio informativo per le future mamme, dalla possibilità di avere una consulenza sui disturbi alimentari a quella sulla prevenzione oncologica. Gli incontri informativi e formativi, che permetteranno una diretta interazione ai partecipanti, si svolgeranno in sala riunioni di radiologia (piano zero), dalle ore 17 alle ore 18, sul tema: Prevenzione e cura delle neoplasie della mammella e ginecologiche. A tenere i due incontri con la popolazione sarà il dr. Giovanni Vicario, direttore di oncologia del Distretto di Asolo.