Prevenzione salute: la salute degli occhi e come proteggere la nostra vista

Alle 20:45 di mercoledì 20 maggio è in programma il terzo appuntamento della serie “Vivere bene e sani si può: con la prevenzione”. L’incontro si svolgerà in diretta streaming dalla Pagina Facebook del Comune di Villorba (@ComuneVillorba)in collaborazione con gli specialisti di Centro di Medicina, rete di strutture sanitarie private e convenzionate del Veneto. In questo caso in diretta ci sarà il dottor Claudio Genisi oculista del Centro di Medicina Villorba e Mestre. Il tema dell’incontro, moderato da Marco Ceotto, sarà: «La salute degli occhi: come proteggiamo la nostra vista». «Ci aspettiamo -dice Francesco Soligo, assessore all’Istruzione e al Sociale- che anche in quest’occasione chi ci segue online interagisca durante la diretta la cui registrazione sarà poi comunque visibile nei giorni successivi sempre della pagina social del Comune».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.