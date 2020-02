Esami del sangue: nuovo centro prelievi in arrivo a Zero Branco

Stop agli esami del sangue fuori città per i residenti nel Comune di Zero Branco. Dal prossimo mese di marzo, infatti, in Via Manzoni aprirà il nuovo centro prelievi del paese grazie a un accordo siglato tra Comune, Ulss 2 ed un ente privato.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il nuovo centro prelievi dovrebbe trovare posto nello stesso edificio che, ad oggi, ospita la sede dell'Avis di Zero Branco. Dal Comune sono arrivati 20mila euro di finanziamento per adeguare gli spazi dell'edificio al nuovo centro prelievi. I lavori sono terminati da pochi giorni e la data ufficiale dell'inaugurazione non è ancora stata fissata dal momento che, per gli enti privati, ci sarà tempo fino al 20 marzo per presentare le offerte per la gestione del centro. Il Comune ha proposto nel bando un affitto di 2mila euro annui per 6 anni di gestione. Ad oggi sembra esserci almeno un ente già interessato e la speranza è quella di poter rendere attiva la struttura già da fine marzo. Il centro prelievi sarà dotato di una sala d'attesa, una per l'accettazione e una per i prelievi. Una bella novità per i residenti del Comune trevigiano che non dovranno più andare in altri Comuni per i loro esami del sangue.