Sportelli presi d'assalto per il cambio medico: orari prolungati e 5 operatori al lavoro

Dopo l’eccezionale afflusso in corso da ieri presso gli sportelli della sede di Pieve di Soligo per le procedure di cambio medico, l’Ulss 2 ha voluto precisare che: le code e i tempi d'attesa record di questi giorni sono legati alla contemporanea cessazione, dal 1 novembre, di due medici di medicina generale del Comune trevigiano.

L’accesso agli sportelli è regolamentato tramite numero di prenotazione, in modo che l’utente possa meglio gestire l’attesa, sulla base del proprio numero. Per far fronte all’afflusso eccezionale è stato disposto l’ampliamento dell’orario di apertura degli uffici (aperti dalle 7.30 a oltranza fino ad esaurimento delle prenotazioni) e il potenziamento dell’organico. Lunedì 21 ottobre c’erano quattro operatori contro i due consueti, da oggi sono cinque. Si ribadisce che, a norma di legge, non è possibile calendarizzare le convocazioni in date diverse, al fine di garantire a tutti gli assistiti uguali possibilità di scelta tra i medico disponibili.