Sanità, maxi-concorsi in Veneto per assumere nuovo personale

In Veneto è un periodo di maxi concorsi per reperire personale da inserire nelle varie professioni della sanità. Lo testimoniano una serie di dati elaborati a tutt’oggi a cura di Azienda Zero e diffusi dall’area Sanità e Sociale della Regione Veneto, con una dettagliata nota che fa il punto sulla situazione dei concorsi per Operatori Socio Sanitari (OSS), Infermieri, Tecnici di Laboratorio e Medici.

Il prossimo 5 e 6 giugno verrà espletata la prova pratica del concorso pubblico per Operatori Socio Sanitari (OSS). I termini per la presentazione delle domande sono scaduti il 2 aprile e, nonostante la consistente adesione (11.947 candidati), non verrà effettuata una preselezione accelerando quindi la procedura per addivenire in tempi rapidi all’approvazione della graduatoria. Il 2 maggio, invece, sono scaduti i termini per la presentazione delle domande del concorso pubblico per infermiere, altra procedura con numeri importanti di partecipanti: sono pervenute 6.475 domande. Azienda Zero si sta programmando per espletare la procedura di concorso, anche in questo caso senza preselezione, per giungere in tempi brevi alla stesura della relativa graduatoria. Segue, in termini di consistenza numerica, il concorso per tecnici di laboratorio la cui data di presentazione delle domande è stata il 25 aprile, 1082 i partecipanti. Per quanto riguarda, infine, i dirigenti medici, Azienda Zero, su richiesta delle singole Aziende Sanitarie, ha espletato procedure di concorso per 294 posti per le seguenti discipline: Medicina e chirurgia d’Urgenza; Anestesia e Rianimazione; Pediatria; Ortopedia e Traumatologia; Gastroenterologia; Ginecologia e Ostetricia; Medicina del Lavoro; Patologia Clinica; Chirurgia Vascolare; Malattie dell’Apparato Respiratorio; Chirurgia Maxillo Facciale; Oftalmologia; Medicina Legale; Medicina Interna; Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; Radiodiagnostica; Medicina Trasfusionale e Dermatologia.

Oltre ai concorsi già espletati, Azienda Zero, nel mese di maggio, proseguirà i propri lavori per completare ed avviare altre procedure concorsuali per ulteriori 411 posti richiesti dalle Aziende Sanitarie e riferiti alle seguenti discipline: Chirurgia Generale, Neurologia e Psichiatria (completamento procedura); Ematologia, Urologia (in scadenza al 4 maggio); Cardiochirurgia Pediatrica, Chirurgia Generale, Chirurgia Toracica, Medicina Fisica e Riabilitazione, Neurologia, Ortopedia tutte per attività specifiche (in scadenza al 4 maggio) Oncologia (in scadenza 15 maggio); Cardiologia, Cardiologia per attività interventistica, Malattie Metaboliche, Veterinario per Igiene della Produzione, Trasformazione, commercializzazione e trasporto di alimenti di origine animale, Veterinario per Igiene degli Allevanti e delle Produzioni Zootecniche, Chirurgia d’accettazione e d’Urgenza, Anestesia e Rianimazione (in scadenza il 23 maggio). Chirurgia Generale, Neurologia e Psichiatria (completamento procedura) Ematologia, Urologia (in scadenza al 4 maggio) Cardiochirurgia Pediatrica, Chirurgia Generale, Chirurgia Toracica, Medicina Fisica e Riabilitazione, Neurologia, Ortopedia tutte per attività specifiche (in scadenza al 4 maggio);Oncologia (in scadenza 15 maggio); Cardiologia, Cardiologia per attività interventistica, Malattie Metaboliche, Veterinario per Igiene della Produzione, Trasformazione, commercializzazione e trasporto di alimenti di origine animale, Veterinario per Igiene degli Allevanti e delle Produzioni Zootecniche, Chirurgia d’accettazione e d’Urgenza, Anestesia e Rianimazione (in scadenza il 23 maggio).

Oftalmologia per attività di chirurgia e gestione post operatoria del glaucoma, Ostetricia e ginecologia per attività di uro-ginecologia e neuromodulazione sacrale, Pediatria per Pronto Soccorso, Neuroradiologia, Ginecologia e Ostetricia, Otorinolaringoiatria (in pubblicazione in Gazzetta entro maggio); Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Gastroenterologia, Neuropsichiatria Infantile, Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, Geriatria, Gastroenterologia per attività specifica (in fase di indizione)