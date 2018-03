Ospedale di Conegliano, inaugurato il nuovo reparto di geriatria

CONEGLIANO Inaugurata, alla presenza del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, la “nuova” unità operativa di geriatria dell’ospedale di Conegliano. Il reparto, attualmente collocato al secondo piano, ala est, del Santa Maria dei Battuti, andrà ad occupare i rinnovati locali situati al IV piano, sempre nell’ala est. Nel nuovo reparto, distribuito su un’area di 1.600 mq, sono stati ricavati 40 posti letto, distribuiti in 6 camere singole aventi una superficie di 12 mq e 17 doppie, la cui superficie è di 18 mq. Tutte le camere, dotate di servizi igienici, sono state studiate in modo da garantire un’elevata qualità ambientale e un alto livello di umanizzazione. Oltre alle camere di degenza nel nuovo reparto sono stati ricavati due studi medici, un ambulatorio infermieristico e alcuni locali tecnici.

Il trasferimento della geriatria nella nuova sede, in programma la prossima settimana, permetterà di ottenere significativi miglioramenti dal punto di vista sia strutturale che funzionale. Tra gli obiettivi dell’intervento di ristrutturazione di cui è stata oggetto l’ala est del IV piano del Santa Maria dei Battuti vanno ricordati anche il miglioramento del comfort e l’umanizzazione degli spazi mediante l’utilizzo di finiture, colori, arredi, volti a ricreare un ambiente familiare e accogliente, con particolare attenzione alla privacy dei pazienti. Per garantire il massimo comfort l’unità operativa è stata dotata di un impianto di aereazione all’avanguardia e di un impianto di condizionamento con possibilità di modificazione autonoma della temperatura in tutte le stanze. Grazie a una soluzione innovativa, tra le prime a livello sia regionale che nazionale, la temperatura di ogni stanza e l’impianto di illuminazione potranno essere controllati e regolati anche da remoto, tramite tablet, pc o smartphone.

La spesa complessiva per la ristrutturazione dell’ala che accoglierà la geriatria è stata di 1.780.000, cui vanno aggiunti i 330.000 per l’adeguamento sismico, per un totale di 2.110.000. Nell’ala attualmente occupata dalla geriatria, al secondo piano, troverà posto l’Ospedale di Comunità, con 25 posti letto e la nuova sede della Procreazione Medicalmente Assistita. L’umanizzazione delle geriatrie, reparti che ospitano “i nostri anziani, coloro che hanno costruito il Veneto migliore”, è una delle priorità che il Presidente Zaia ha indicato ai Direttori Generali per il 2018. Quello relativo all’unità operativa dell’ospedale di Conegliano è il secondo intervento voluto dal direttore generale, Francesco Benazzi, nell’ambito dei nosocomi dell’Ulss 2: lo scorso 2 gennaio, infatti, erano stati inaugurati, a Treviso, i rinnovati locali della geriatria dell’ospedale Ca’ Foncello.