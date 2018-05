Dalla pelle allo stomaco: un convegno per prevenire allergie e intolleranze

TARZO L’associazione NoiXNoi, grazie alla collaborazione con Centro di Medicina SpA, ha deciso di organizzare un nuovo evento dedicato alla salute. L’appuntamento dal titolo “Dalla pelle allo stomaco: allergie e intolleranze” si terrà venerdì 18 maggio, alle 20.30, presso l’auditorium Prealpi di Tarzo, in via La Corona 45.

A moderare l’incontro, che vedrà sul palco il dottor Giancarlo Picone e la dottoressa Chiara Orsetti, ci sarà il pubblicista Marco Ceotto. La serata, che terminerà con un brindisi offerto a tutti i presenti, è a ingresso libero e gratuito. Entrando nel dettaglio del programma, l’intervento del medico dermatologo Picone avrà come tema “Verso l’estate: preparare la propria cute per valorizzare tutta l’energia del sole” e tratterà gli effetti del sole sulla pelle, e sull’organismo più in generale, e come possa essere la sua interazione con la pelle capace di curare o generare patologie. La biologa nutrizionista Orsetti, specializzata in dietetica e dietoterapia, parlerà di “Gastriti e problemi intestinali: nutrirsi bene per sentirsi bene”. Si tratteranno le problematiche dell’apparato gastrointestinale, che in primavera si acuiscono, ma sono migliorabili con un’attenta alimentazione e un corretto stile di vita. Verrà affrontata la questione della crescente sensibilità a molti alimenti, come il glutine e i latticini, e si valuteranno quali cibi è meglio evitare, quali abitudini alimentari cambiare e come, in modo pratico, preparare i pasti.

La collaborazione tra l’associazione di mutuo soccorso NoixNoi e il Centro di Medicina proseguirà anche in autunno con la realizzazione di nuovi incontri e di specifiche campagne di prevenzione riservate agli associati, che consentiranno agli stessi di sottoporsi ad alcuni screening a tariffe agevolate. Convegni e iniziative di prevenzione rispondono, infatti, alla mission che l’associazione NoixNoi si è data sin da quando è stata costituita, nel 2007, grazie alla Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi. NoiXNoi opera nel rispetto dei principi e del metodo del mutuo soccorso, senza finalità speculative e di lucro, a favore dei soci (oltre 4.200) e dei loro famigliari con specifica attenzione al settore sanitario, educativo e ricreativo.