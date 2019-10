Neuropsichiatria infantile, specialisti a convegno a Treviso

Il 20-25% dei ricoveri in area Pediatrica è dovuto a problematiche “neuro-psichiatriche” e le richieste per prestazioni per disturbi neuropsichiatrici sono in costante aumento (si calcola il 45% in soli 5 anni); nella realtà di Treviso significa almeno 250 ricoveri l’anno e 150 consulenze per urgenze psichiatriche al Pronto Soccorso rivolte a bambini o adolescenti.

Molte sono, inoltre, le patologie croniche come disabilità intellettiva, paralisi cerebrale, malattie croniche, genetiche e rare, che interferiscono con il normale processo evolutivo neuro-fisico del bambino e della famiglia, e che necessitano di un supporto psicologico. Presso l’Unità Operativa di Pediatria dell’Ospedale di Treviso da gennaio 2019 è attivo il progetto “Psicologo in corsia”, sostenuto dalla onlus “Per Mio Figlio”, con l’obiettivo di offrire supporto psicologico ai bambini e alla famiglie in difficoltà. Grazie al finanziamento della onlus sono inserite per tre anni all’interno del Dipartimento due figure di psicologo, diversificate per competenze neuropsicologiche e psicologico-cliniche, rispondenti ai bisogni di sostegno psicologico, contribuito all’inquadramento diagnostico, follow-up clinico e completezza della presa in carico del minore e della sua famiglia. Dal 1 gennaio al 30 settembre 2019 sono state eseguite (gratuitamente per l’utenza) quasi mille prestazioni di psicologia clinica rivolte alla Pediatria, alla Terapia Intensiva Neonatale e alla Chirurgia Pediatrica. «La presa in carico dei bambini con disturbi “neuropsichiatrici” – sottolinea il primario di Pediatria, Stefano Martelossi - non può che prevedere una rete assistenziale, un’alleanza tra Ospedale e Territorio, anche per ottimizzare le risorse». In quest’ottica il giorno 24 ottobre, nella sede dell’Ordine dei Medici di Treviso, in via Cittadella della Salute 4, si terrà il convegno “La neuropsichiatria per il pediatra”: pediatri e specialisti (neurologi, neuropsichiatri infantili e psicologi) dell’ospedale e del territorio si incontreranno per confrontarsi e discutere sul tema della cefalea, dei disturbi della condotta alimentare e delle urgenze psichiatriche.