Un convegno dedicato alle donne prima della Corri in rosa

Un convegno “in rosa” in cui si parlerà di prevenzione, di procreazione medicalmente assistita e di umanizzazione del percorso nascita: è quello che si terrà sabato 17 novembre al Teatro Accademia. “La salute in rosa”, questo il titolo dell’evento nel corso del quale, presenti alcuni dei maggiori specialisti italiani, saranno affrontate numerose tematiche di assoluto interesse per la donna. L’evento sarà in partnership con la “Corri in rosa 2018”, organizzata da Maratona di Treviso e giunta quest’anno alla quinta edizione, che si terrà il giorno successivo a San Vendemiano.

«Siamo molto orgogliosi di poter legare la Corri in rosa ad un convegno medico di tale livello – commenta Aldo Zanetti, amministratore unico di Maratona di Treviso – da sempre la nostra attività sportiva è stata legata al territorio, ma da un paio d’anni abbiamo fatto alcuni passi avanti. Siamo scesi in campo per organizzare eventi culturali tenendo ben presente l’educazione e il coinvolgimento dei giovani. Ora questo ulteriore passo che ci vede affianco dell’Ulss per promuovere la salute nei suoi vari aspetti, anche quello legato allo sport». «Ringraziamo Maratona di Treviso per questa partnership che si sta progressivamente consolidando e potenziando e che conferma l’importanza del rapporto con il territorio – sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell’Ulss 2 -. Quest’anno la manifestazione sarà preceduta da un interessante convegno nel corso del quale faremo il punto su una serie di tematiche estremamente importanti e attuali, tutte declinate al femminile».

ISCRIZIONI

Il convegno sarà aperto a tutti. Per partecipare è necessario iscriversi tramite il seguente link: https://www.aulss2.veneto.it/-/la-salute-in-rosa. Già aperte anche le iscrizioni alla Corri in rosa: chiuderanno mercoledì 31 ottobre oppure al raggiungimento delle diecimila partecipanti. La quota di partecipazione è fissata in 15 euro per le iscritte dai 6 anni in su (compiuti alla data della manifestazione) e in 8,00 euro per le iscritte sotto i 6 anni. L’iscrizione potrà essere effettuata online, via fax od email, presso gli uffici di Maratona di Treviso scrl a Conegliano, presso gli stand di Maratona di Treviso presenti ai vari eventi sportivi e fieristici, presso i punti iscrizione autorizzati con pagamento in contante entro il 16/10/2018. Attraverso la Corri in rosa anno dopo anno Maratona di Treviso sta procedendo al pagamento delle rate del mammografo acquistato dall'associazione Renzo e Pia Fiorot, installato nell'ospedale di Conegliano e utilizzato per lo screening.