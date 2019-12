Cardiologia di Conegliano, specialisti a lezione sulle aritmologie

Prosegue la tradizione di tenere corsi di alta specializzazione sulla terapia delle aritmie presso la Cardiologia dell’ospedale di Conegliano. In questi giorni hanno presenziato a procedure di studio e ablazione di aritmie complesse medici provenienti da numerose regioni italiane. La Cardiologia di Conegliano è un centro di alta specializzazione nella terapia delle aritmie e periodicamente accoglie medici provenienti da tutta Italia per corsi teorico-pratici sul trattamento avanzato di queste patologie.

«Il nostro centro possiede l’esperienza e tecnologie avanzate – conferma il dottor Roberto Mantovan, Direttore della Unità operativa e promotore dei corsi- per affrontare la correzione di tutta la patologia aritmica. Siamo riferimento per casi complessi sia dal Veneto che da fuori regione. Molti medici ci chiedono di venire ad assistere alle nostre procedure e conoscere l’utilizzo di nuove tecnologie». La recente apertura della nuova emodinamica consentirà un ampliamento delle sale dedicate all’aritmologia portando la Cardiologia di Conegliano ai massimi livelli in questo settore. In questo momento ci sono 6 medici esperti dedicati a queste patologie e il Centro può annoverare tecnologie di ultima generazione. In collegamento anche con gli altri centri cardiologici dell’Ulss 2 si crea una rete di eccellenza assistenziale per la cura delle patologie cardiache di altissimo livello.