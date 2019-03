Corso tutori volontari dei minori, aperte le iscrizioni

L’Ufficio del Garante per i Diritti della Persona della Regione Veneto, in collaborazione con l’Azienda Ulss 2 Marca trevigiana, ha promosso e organizzato un Corso di Formazione per Tutori Volontari di minori d’età. Il corso, che avrà inizio il 4 Aprile 2019, è a numero chiuso con un massimo di 65 posti. E’ necessario iscriversi entro il 28 marzo, inviando via mail o via fax all’Ufficio del Garante dei diritti della personale del Veneto:

L’apposito modulo scaricabile dal sito del Garante compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente

L’autocertificazione di possesso dei requisiti richiesti

Il consenso al trattamento dei dati

Copia del documento d’identità valido

Il corso si propone di formare persone disponibili ad assumere la tutela legale di bambini o adolescenti, i cui genitori siano deceduti o non siano nella condizione di esercitare le responsabilità genitoriali. Tra questi ci sono anche i minori stranieri che giungono in Italia soli ed entrano nel sistema di accoglienza gestito dalle istituzioni e dai servizi sociali. L’obiettivo finale è quello di creare un gruppo locale di volontari motivati e competenti, al quale l’Autorità giudiziaria deputata alla nomina dei tutori legali potrà attingere. Nei primi cinque incontri verranno presentate le principali situazioni in cui deve essere aperta una tutela, la normativa di riferimento, le funzioni e le responsabilità del tutore e degli altri soggetti della rete di tutela dei minori. Seguiranno due incontri dedicati alla tutela dei minori stranieri non accompagnati e un incontro finale di valutazione. I partecipanti al corso di formazione otterranno un attestato che, previo colloquio individuale, darà loro titolo all’inserimento nella Banca Dati regionale dei tutori volontari gestita dall’Ufficio del Garante e nell’elenco depositato presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia di cui all’art. 11 della Legge n. 47 del 2017.

La sede è presso la “La Madonnina” via Castellana 2 Treviso dell’Azienda Ulss2 Marca Trevigiana.

Per informazioni:

Ufficio Garante diritti della persona

Via Brenta Vecchia, 8 - Mestre (VE)

Tel. 041 238 3422/23 Fax 041 5042372

garantedirittipersonaminori@consiglioveneto.it

http://garantedirittipersonaminori.consiglioveneto.it

Referenti Territoriali pe i tutori volontari

Cristina Da Re, ULSS 2 Distretto Pieve di Soligo mail:cristina.dare@aulss2.veneto.it

Bertilla Marin, ULSS 2, Distretto Asolo Tel. 0423 - 732707 mail: bertilla.marin@aulss2.veneto.it