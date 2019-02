L'Ulss 2 organizza un corso per diventare tatuatori professionisti

A marzo partirà la nuova edizione del corso per operatori di tatuaggio e piercing organizzato dall’Ulss 2. Il corso inizia il 4 marzo per terminare il 3 aprile. Il termine ultimo per le iscrizioni è l’1 marzo. L’accesso è limitato a 35 iscritti.

Il costo, che comprende anche il materiale di studio, interamente fornito dall'Ulss è di 518,46 euro da pagarsi in due rate: la prima di100 euro al momento dell’iscrizione, la seconda (da 418,46 euro) alla convocazione ufficiale di inizio corso. Il pagamento va effettuato via bonifico intestato ad Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, IBAN IT75O0306964707100000046018- BIC ITITMM, banca d’appoggio Intesa Sanpaolo - Piazza G.B. dall’Armi,1- 31044 Montebelluna, con causale “Iscrizione corso tatuaggi e piercing marzo-aprile 2019 + nome, cognome, comune di residenza (di chi partecipa al corso). Per accedere al corso è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un attestato di qualifica professionale almeno triennale oppure del diploma di estetista, anche se biennale. Il corso avrà una durata di 90 ore di lezione (obbligo di frequenza almeno del 90%) ripartite su 5 settimane con lezioni solo in alcuni giorni della settimana (compreso il sabato). Le lezioni non sono serali.

Il corso si terrà presso il dipartimento di prevenzione di via Castellana 2 a Treviso. È previsto un esame finale che prevede tre prove (scritto, orale e pratica). Il superamento dell’esame permette di conseguire l’attestato di idoneità sanitaria alle attività di tatuaggio e piercing, obbligatorio per praticare queste attività in Veneto. Il corso non è un corso di pratica. Non verrà dunque insegnata alcuna pratica di tatuaggio, piercing o di trucco semipermanente ma verranno comunque fornite nozioni base per ogni tecnica. La domanda di partecipazione va mandata all'indirizzo protocollo@aulss2.veneto.it e per conoscenza a tatuaggio@aulss2.veneto.it o oppure consegnata all'Ufficio Protocollo, Via S. Ambrogio di Fiera, 37 – 31100 Treviso. Orario: dal lunedì̀ al venerdì̀ dalle 8.30 alle 15.30 orario continuato. Ulteriori informazioni possono essere richieste via mail all'indirizzo: tatuaggio@aulss2.veneto.it