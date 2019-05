Credito trevigiano dona 40mila euro agli ospedali di Montebelluna e Castelfranco

Credito Trevigiano – Banca di Credito Cooperativo di Vedelago, ha donato 40mila euro all’azienda socio sanitaria Ulss 2, da destinare ai presidi ospedalieri di Castelfranco Veneto e Montebelluna.

«Siamo banca di comunità da più di cento anni, attenta ai bisogni emergenti - spiega Pietro Pignata presidente di Credito Trevigiano - Per questo motivo, abbiamo aggiornato le modalità degli interventi sociali, puntando in due direzioni: istruzione a benefici soprattutto dei giovani; sostegno alle strutture qualificate che presiedono alla prevenzione, cura e riabilitazione della nostra salute. La donazione in favore dell’Ulss 2 rappresenta la ripresa delle liberalità della banca in favore della comunità locale, e contiamo di poter rinnovare ogni anno questa forma di investimento in favore del sociale». «Al Credito Trevigiano va il nostro più sentito ringraziamento per questa importante donazione - sottolinea il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi - Con questo gesto Credito Trevigiano conferma di essere una banca che pensa al territorio e, anche, alla salute dei cittadini. Sentirò i primari del Distretto Asolo per decidere, assieme, la destinazione della somma».