Disturbo post-traumatico da stress: sintomi, trattamento e auto-aiuto 

Vivere un'esperienza traumatica, rende difficile il normale fluire della propria vita, ed e' giusto sentirsi spaventati, tristi, ansiosi e sconnessi.

Ma se il disturbo non svanisce e ci si sente bloccati, con un costante senso di pericolo e ricordi dolorosi, potresti soffrire di disturbo post traumatico da stress (DPTS). Si ha la sensazione che mai si possa superare l'accaduto, ma cercando assistenza lo si può superare e andare avanti con la propria vita.

Che cos'è DPTS?

Il disturbo post-traumatico da stress, può svilupparsi a seguito di qualsiasi evento che mina potenzialmente o concretamente la propria sicurezza. Qualsiasi evento, o serie di eventi, che ci travolge con sentimenti di disperazione e impotenza e ci lascia emotivamente in frantumi, può innescarlo, soprattutto se l'evento sembra imprevedibile e incontrollabile. Può colpire le persone che vivono personalmente l'evento traumatico, coloro che sono testimoni dell'evento o quelli che raccolgono i pezzi in seguito.

Sintomi

A seguito di un evento traumatico , quasi tutti sperimentano alcuni dei sintomi del DPTS. Il senso di sicurezza e fiducia sono infranti, ed è normale sentirsi sbilanciati, disconnessi o insensibili, è comune avere brutti sogni, avere paura e avere difficoltà a dimenticare. Nel disturbo da stress post-traumatico, i sintomi non diminuiscono, non ci sente un po 'meglio ogni giorno ma sempre peggio. Dopo un'esperienza traumatica, la mente e il corpo sono sotto shock e per andare avanti, è importante affrontare e rivivere i ricordi e le emozioni. Il DPTS si sviluppa in modo diverso da persona a persona, perché il sistema nervoso di tutti e la tolleranza allo stress sono diversi, sono innescati da qualcosa che lo ricorda: un rumore, un'immagine, determinate parole o un odore. Rivivere l'evento traumatico attraverso ricordi intrusivi, flashback, incubi o intense reazioni mentali o fisiche quando viene ricordato il trauma. Buio mentale e intorpidimento, evitare qualsiasi cosa che ricordi il trauma, essere incapaci di ricordare aspetti del calvario, una perdita di interesse per le attività e la vita in generale, sentirsi emotivamente insensibili e distaccati dagli altri e il senso di un futuro limitato. Irritabilità, problemi di sonno, ipervigilanza (in costante "allarme rosso"), sensazione di sussulto o facilmente spaventato, rabbia e comportamento aggressivo, autodistruttivo o sconsiderato. Pensieri negativi e cambiamenti dell'umore, come sentirsi alienati e soli, difficoltà a concentrarsi o ricordare, depressione e disperazione, sensazione di sfiducia e tradimento e sentirsi in colpa, vergogna o auto-colpa.

Cause

I traumi possono derivare da diversi tipi di esperienze angoscianti, come: il trauma emotivo e psicologico che spesso affonda le sue radici nell'infanzia, ma qualsiasi evento che manda in frantumi il senso di sicurezza, può indurre il trauma, che si tratti di un incidente, un infortunio, l'improvvisa morte di una persona cara, il bullismo, gli abusi domestici o un'esperienza profondamente umiliante. Lo stupro o trauma sessuale che può essere sconvolgente, indurre senso di solitudine, afflizione, vergogna, generare incubi. Non importa il livello di dolore, è importante invece ricordare che incolparsi per quello che è successo non è la via giusta ma si deve e si può riguadagnare il senso di sicurezza, fiducia e autostima.

Il recupero è un processo graduale e continuo.

La guarigione non avviene dall'oggi al domani, né i ricordi del trauma scompaiono mai completamente e questo a volte può rendere la vita difficile, ma ci sono cose che si possono fare per far fronte ai sintomi residui e ridurre l'ansia e la paura. Superare il senso di impotenza è la chiave, perché il trauma fa sentire impotenti e vulnerabili. È importante ricordare che si posseggono punti di forza che consentono di superare i momenti difficili.

Modi per far fronte al disturbo

Pratica le tecniche di rilassamento, fai attività all'aperto, confida in una persona di cui ti fidi, evita alcol e droghe L'esercizio fisico può fare di più che rilasciare endorfine e migliorare il tuo umore e le tue prospettive; può effettivamente aiutare il sistema nervoso a diventare "non bloccato" e iniziare a uscire dalla risposta allo stress da immobilizzazione. Il contatto con le persone è importante: contatta gli altri per ricevere supporto, contatta qualcuno con cui ti puoi connettere per un periodo di tempo ininterrotto, qualcuno che ascolterà quando vuoi parlare senza giudicare, criticare o distrarti continuamente. Quella persona può essere il tuo altro significativo, un membro della famiglia, un amico o un terapista professionista. Potresti essere tentato di ritirarti dalle attività sociali e dai tuoi cari. Ma è importante rimanere in contatto con la vita e le persone a cui tieni. Quando sei alle prese con emozioni difficili e ricordi traumatici, potresti essere tentato di auto-medicare con alcool o droghe, ma l'uso di sostanze peggiora molti sintomi del PTSD, interferisce con il trattamento e può aggiungere problemi alle relazioni. La privazione del sonno può scatenare rabbia, irritabilità e malumore. Cerca di dormire tra le 7 e le 9 ore ogni notte . Sviluppa un rituale rilassante prima di coricarti (ascolta musica rilassante, guarda uno spettacolo divertente o leggi qualcosa di leggero) e rendi la tua camera da letto il più silenziosa, buia e rilassante possibile.

Perché dovresti cercare aiuto

È naturale voler evitare ricordi e sentimenti dolorosi, ma non puoi sfuggire completamente alle emozioni che emergono sotto stress o ogni volta che abbassi la guardia e provare a farlo è estenuante. I sintomi possono cambiare la vita familiare. Sii consapevole e smuovi la tua vita che è solo in mano propria. Durante il trattamento esplorerai anche i tuoi pensieri e sentimenti sul trauma, lavorerai attraverso sentimenti di colpa e sfiducia, imparerai come affrontare i ricordi intrusivi e affronterai i problemi che il disturbo ha causato nella vita e nelle relazioni.

I tipi di trattamento disponibili includono:

la terapia cognitivo-comportamentale, incentrata sul trauma e comporta gradualmente l' "esporsi" a sentimenti e situazioni che ricordano il trauma e sostituire i pensieri distorti e irrazionali sull'esperienza, con un'immagine più equilibrata. La terapia familiare può aiutare i tuoi cari a capire cosa stai attraversando e aiutarti a risolvere i problemi di relazione insieme come famiglia. Altro approccio e' la desensibilizzazione e ritrattamento dei movimenti oculari, che incorpora elementi della terapia cognitivo-comportamentale, con movimenti oculari o altre forme di stimolazione ritmica, sinistra-destra, come tocchi o suoni delle mani. Queste tecniche funzionano "sbloccando" il sistema di elaborazione delle informazioni del cervello, che viene interrotto in periodi di stress estremo.

Affidarsi a professionisti é l'unica strada, assieme alla reale voglia di uscirne, con il tempi si può.





