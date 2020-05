Fase 2: nuove attrezzature per il reparto di Rianimazione del San Valentino

Una raccolta fondi nata spontaneamente dal cuore dei cittadini e delle associazioni del montebellunese che hanno supportato i reparti Covid dell’ospedale di Montebelluna e in particolare l’Uoc di Anestesia e Rianimazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A coordinare la raccolta la Croce Bianca di Montebelluna: «Voglio ringraziare di cuore la presidente Maria Farina e anche il nostro segretario Fabio Faccin che si sono subito prodigati per tutti noi - sottolinea Moreno Agostini, direttore dell’Uoc Anestesia e Rianimazione – Un grande grazie a tutte le persone, singoli o gruppi, che hanno dimostrato la loro vicinanza». Il San Valentino ha così ricevuto in dono, oltre a vari materiali sanitari, una centrale di monitoraggio, un elettrocardiografo, dei carrelli per monitor e dei lettini professionali per la riabilitazione utilizzati nel nuovo reparto Covid post terapia intensiva. «Queste manifestazioni di vicinanza e anche di grande generosità da parte del nostro tessuto sociale stanno avendo anche una funzione determinante di aiuto psicologico per chi ha dovuto affrontare questa emergenza. Grazie davvero a tutti per ciò che avete dato sia materialmente che umanamente» conclude Francesco Benazzi, direttore generale dell’Ulss 2 Marca trevigiana.