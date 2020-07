Oderzo, nuovo ecografo portatile per il pronto soccorso dell'ospedale

Il Rotary Club Opitergino Mottense ha donato all’ospedale di Oderzo un ecografo a ultrasuoni portatile, frutto di una raccolta fondi effettuata nel periodo della pandemia che ha permesso di acquistare, complessivamente, diciotto ecografi, donati alle strutture sanitarie del Triveneto impegnate nella lotta al Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per il territorio della Marca sono stati individuati l'ospedale di Treviso e l'ospedale di Oderzo. Nel caso del presidio ospedaliero opitergino la strumentazione verrà assegnata al pronto soccorso. «Ai Rotary Club della nostra provincia, così come a tutti coloro che hanno partecipato alla loro raccolta fondi - ha sottolineato il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi - va il nostro più sentito ringraziamento per la vicinanza dimostrata. Con questa donazione il Rotary conferma la propria sensibilità, apertura e attenzione nei confronti delle istanze del territorio». Nella foto, che ritrae il momento della consegna dell’ecografo, da sinistra il dottor Alberto Petrocelli assistente del Governatore Rotary, il presidente Rotary uscente sig. Gianvito Barbieri, il direttore medico dell’ospedale di Oderzo Giuseppe Toffolon e la presidente entrante dottoressa Adriana Dall'O che è anche medico di medicina generale.